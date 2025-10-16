CastelnuoVino | esperienze di borgo tra tradizione gusto e natura

Foggiatoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un viaggio tra i sapori, le tradizioni e le bellezze di Castelnuovo della Daunia: torna “”, l’evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, in programma dal 16 al 19 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

EDIZIONE Castelnuovo della Daunia: al via l’attesa edizione di ‘CastelnuoVino’ - Manifestazione dedicata alla cultura enogastronomica, alle eccellenze vitivinicole e alle radici storiche del borgo ... Riporta statoquotidiano.it

castelnuovino esperienze borgo tradizioneCastelnuoVINO 2025: il borgo di Castelnuovo della Daunia brinda a tradizione e gusto - Castelnuovo della Daunia (FG) – Torna anche quest’anno CastelnuoVINO, l’evento che celebra le eccellenze enogastronomiche e l’anima autentica del ... Si legge su lucerabynight.it

castelnuovino esperienze borgo tradizionePresentato Halloween 2025 Borgo a Mozzano - Continuità nell’innovare, una tradizione che si rinnova, cambia e cresce: ecco l’edizione 2025 di Halloween Borgo a Mozzano, l’evento ... Lo riporta giornaledibarga.it

Cerca Video su questo argomento: Castelnuovino Esperienze Borgo Tradizione