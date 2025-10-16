Castelli | l’ingegneria spinge la ricostruzione del Centro Italia
Nel cuore di Ancona, al 69° Congresso nazionale degli ingegneri, la ricostruzione del Centro Italia compie un passo maturo: dalle macerie a un progetto di futuro. La voce di Guido Castelli richiama l’alleanza con i tecnici e racconta una stagione di opere che puntano a sicurezza, efficienza e dignità per le comunità ferite. Una svolta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
L’imponente opera idraulica scavata nel tufo oltre duemila anni fa è considerata una delle più incredibili testimonianze dell’ingegneria romana #nemi #emissario #lagodinemi #castelliromani Parco dei Castelli Romani #castellinotizie - facebook.com Vai su Facebook
Castelli, 'ricostruire è rilanciare la memoria dei territori' - Ricostruire non significa solo risarcire, ma rilanciare la memoria e la cultura di questi territori". Lo riporta ansa.it
Castelli, 'Appennino modello contro abbandono aree interne' - "Non basta riparare e ricostruire, dobbiamo attivare processi capaci di trasformare l'Appennino centrale in un modello nazionale contro l'abbandono delle aree interne". ansa.it scrive