Castelli | l’ingegneria spinge la ricostruzione del Centro Italia

Sbircialanotizia.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di Ancona, al 69° Congresso nazionale degli ingegneri, la ricostruzione del Centro Italia compie un passo maturo: dalle macerie a un progetto di futuro. La voce di Guido Castelli richiama l’alleanza con i tecnici e racconta una stagione di opere che puntano a sicurezza, efficienza e dignità per le comunità ferite. Una svolta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

