Dormire in un vero castello e vivere un’esperienza fiabesca non è più un sogno per pochi: tra dimore storiche restaurate e strutture ricettive di charme, oggi è possibile soggiornare in autentiche fortezze medievali immerse nella storia e nel lusso. Il desiderio, coltivato fin dall’infanzia, è di dormire in un vero castello e vivere un’esperienza fiabesca. Oggi non è più necessario essere un principe o una principessa: nell’ Italia ricca di storia e fascino, questo sogno è una realtà accessibile. Ci sono tanti castelli al momento in vendita, oppure l’Italia offre un vasto elenco di dimore storiche trasformate in alloggi da sogno, che permettono a tutti, almeno per qualche notte, di sentirsi re e regine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Castelli abitati in Italia, vivere oggi in una fortezza medievale