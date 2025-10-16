Castelli abitati in Italia vivere oggi in una fortezza medievale
Dormire in un vero castello e vivere un’esperienza fiabesca non è più un sogno per pochi: tra dimore storiche restaurate e strutture ricettive di charme, oggi è possibile soggiornare in autentiche fortezze medievali immerse nella storia e nel lusso. Il desiderio, coltivato fin dall’infanzia, è di dormire in un vero castello e vivere un’esperienza fiabesca. Oggi non è più necessario essere un principe o una principessa: nell’ Italia ricca di storia e fascino, questo sogno è una realtà accessibile. Ci sono tanti castelli al momento in vendita, oppure l’Italia offre un vasto elenco di dimore storiche trasformate in alloggi da sogno, che permettono a tutti, almeno per qualche notte, di sentirsi re e regine. 🔗 Leggi su Dilei.it
Domenica 19 ottobre, il Castello del Catajo aderisce alla Giornata delle Ville Venete, che coinvolge decine di ville tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Con visita guidata si potranno scoprire gli appartamenti privati arredati abitati nell'Ottocento dagli arciduchi As - facebook.com Vai su Facebook
Castelli abitati in Italia, vivere oggi in una fortezza medievale - Soggiornare in veri castelli italiani è possibile: tra dimore storiche, torri medievali e comfort moderni, un’esperienza unica. Riporta dilei.it
Borghi e castelli perfetti per Halloween in Italia: 10 idee ‘da brividi’ - Ecco 10 borghi e castelli da brividi tra leggende, streghe e fantasmi. Scrive tuttogreen.it
Sai che puoi comprare un castello in Italia e vivere da re? Ecco come - La maggior parte dei castelli, come sanno gli appassionati di storia, sono nell'attuale Regno Unito: in Galles, in Inghilterra, in Scozia, ma anche in altre parti d'Europa, come la Francia. Da esquire.com