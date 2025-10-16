Castelfranco | approvato il progetto del fontanello a Orentano
Orentano avrà il suo fontanello dell'Acqua Buona. Molti cittadini lo avevano chiesto fin dai primi mesi dell'amministrazione Mini e alla fine questo servizio sta diventando realtà. Durante l'ultima seduta della giunta comunale è stato approvato l'investimento che cofinanzierà il Fontanello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
