Castelfranco | approvato il progetto del fontanello a Orentano

Orentano avrà il suo fontanello dell'Acqua Buona. Molti cittadini lo avevano chiesto fin dai primi mesi dell'amministrazione Mini e alla fine questo servizio sta diventando realtà. Durante l'ultima seduta della giunta comunale è stato approvato l'investimento che cofinanzierà il Fontanello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it