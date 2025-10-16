I rinforzi promessi dalla dirigenza fidardense a mister Francesco Monaco stanno iniziando ad arrivare. Di ieri la comunicazione ufficiale dell’ingaggio di Valentino Domenico, esterno sinistro che può ricoprire tutta la fascia, classe 2004, cresciuto nelle giovanili del Benevento, ma che ha avuto già esperienze nelle Marche con l’Atletico Ascoli. Con i bianconeri ha disputato in D 25 partite nella stagione 2023-24, poi 13 presenze con il Casarano, sempre in quarta serie, e da gennaio di quest’anno il ritorno all’Atletico Ascoli, con 14 presenze. Il giocatore napoletano – che può vantare in D oltre una cinquantina di presenze – ha iniziato invece l’attuale stagione con la Vibonese, sempre in D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Castelfidardo, ecco i rinforzi: ora non ci sono più alibi