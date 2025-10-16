Castel San Giorgio quattro donne ottengono la cittadinanza italiana | Un momento di grande emozione
Tempo di lettura: 2 minuti Mattinata di grande emozione al Comune di Castel San Giorgio, dove, questa mattina,quattro donne residenti da anni nel territorio hanno ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana al termine del previsto iter burocratico. La cerimonia si è svolta alla presenza del sindaco, del responsabile dell’ ufficio Anagrafe e Stato Civile, il dott. Sergio Oliva e degli assessori Antonia Alfano e Domenico Rescigno. Il primo cittadino Paola Lanzara ha conferito personalmente le cittadinanze e ha ascoltato con commozione la formula solenne pronunciata, di volta in volta,dalle nuove cittadine: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato ». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
*Castel San Giorgio, GdF sequestra 12mila litri di carburante* ? Il carico è stato intercettato dalle Fiamme Gialle di Nocera Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #nocera #contrabbando #castel #giorgio #litri #carico #intercettato #fiamme - facebook.com Vai su Facebook
Castel San Giorgio, istituzioni in marcia dopo l’ordigno al Comune - Nel ricordo delle vittime di tutte le mafie ma anche per stringersi attorno alla comunità di Castel San Giorgio, il cui Comune è stato colpito da una bomba, fatta ... Come scrive ilmattino.it
Incendio a Castel San Giorgio, famiglie evacuate per precauzione - A causa di un'incendio di vegetazione divampato in mattinata a Castel San Giorgio nel salernitano, alcune abitazioni sono state sgomberate, perché minacciate dal fronte di fuoco. Si legge su rainews.it
Allarme bomba, evacuato il Comune di Castel San Giorgio: due giorni fa era esploso ordigno - Torna la paura nella cittadina della provincia di Salerno, già colpita dall'esplosione di un ordigno appena due giorni fa ... Da fanpage.it