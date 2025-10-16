Castel d' Azzano Maria Luisa Ramponi sul tetto del casolare dopo l' esplosione

Maria Luisa Ramponi, una dei tre fratelli accusati di aver causato l’esplosione del loro casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese in cui hanno perso la vita tre carabinieri “resta intubata e si prosegue nel supporto farmacologico e respiratorio”. Lo comunica il bollettino dell’ospedale Borgo Trento dove la donna è ricoverata in Terapia intensiva generale. Intanto, in un video delle forze dell’ordine, si vede la 60enne sul tetto del casolare, tra fiamme e macerie, dopo lo scoppio. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Castel d'Azzano, Maria Luisa Ramponi sul tetto del casolare dopo l'esplosione

