Castel D' Azzano Maria Luisa Ramponi cammina ustionata sul tetto del casolare in macerie dopo l' esplosione e viene soccorsa - VIDEO
La donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo l'esplosione del casolare di Castel D'Azzano Un video immortala il momento dell'esplosione del casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025, durante un’operazione di sgombero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
