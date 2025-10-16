Castel D' Azzano Maria Luisa Ramponi cammina ustionata sul tetto del casolare in macerie dopo l' esplosione e viene soccorsa - VIDEO

La donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale dopo l'esplosione del casolare di Castel D'Azzano Un video immortala il momento dell'esplosione del casolare a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025, durante un’operazione di sgombero. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

castel d azzano maria luisa ramponi cammina ustionata sul tetto del casolare in macerie dopo l esplosione e viene soccorsa video

© Ilgiornaleditalia.it - Castel D'Azzano, Maria Luisa Ramponi cammina ustionata sul tetto del casolare in macerie dopo l'esplosione e viene soccorsa - VIDEO

