Castel D' Azzano la videoricostruzione della strage | come sono morti i tre carabinieri nell' esplosione del casolare dopo la saturazione col gas e il lancio della molotov

I tre fratelli, Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi, sono stati arrestati per aver saturato i locali con il gas e aver lanciato una molotov causando la strage In una videoricostruzione della strage di Castel d’Azzano, in provincia di Verona, avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 ottobre 2025,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

