Castel d’Azzano il commento di Ilaria Salis scatena le polemiche
La triste vicenda di Castel d’Azzano che ha visto la morte di tre Carabinieri intervenuti per lo sfratto esecutivo ai fratelli Ramponi lascia la sua lunga scia. Un commento social dell’eurodeputata di AVS Ilaria Salis ha fatto montare le polemiche. Castel d’Azzano e le parole della Salis. “In questi giorni, la crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni a Castel d’Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c’è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione” commenta l’europarlamentare di Avs, presentando sui social l’evento ‘Popular Assembly for Housing Justice: Homes for People, Not for Profit’. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
