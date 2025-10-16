Castel d'Azzano i fratelli Ramponi indagati per strage | Volevano uccidere tutti anche il vicinato

I tre fratelli Ramponi sono al centro di un'indagine per strage in relazione all'esplosione avvenuta nel casolare di Castel d'Azzano (Verona) che è costata la vita a 3 carabinieri e il ferimento di 27 persone. Secondo la Procura, la volontà dei tre era di provocare quanti più morti possibili in maniera indistinta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

