Castel d'Azzano i fratelli Ramponi indagati per strage | Volevano uccidere tutti anche il vicinato

I tre fratelli Ramponi sono al centro di un'indagine per strage in relazione all'esplosione avvenuta nel casolare di Castel d'Azzano (Verona) che è costata la vita a 3 carabinieri e il ferimento di 27 persone. Secondo la Procura, la volontà dei tre era di provocare quanti più morti possibili in maniera indistinta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

castel d azzano fratelliEsplosione durante lo sgombero a Castel D’Azzano (Verona), morti 3 carabinieri e 25 feriti: arrestati tre fratelli. Funerali di Stato - A far esplodere il casolare sarebbe stata la donna: dopo aver saturato di gas gli ambienti avrebbe provocato l’innesco. Riporta ilrestodelcarlino.it

castel d azzano fratelliCastel D’Azzano, la killer salvata dai carabinieri feriti. Succube dei fratelli, era pronta ad immolarsi per evitare lo sgombero - CASTEL D’AZZANO (VERONA) Una donna succube dei fratelli, ma anche determinata a risolvere definitivamente la questione. Come scrive ilmessaggero.it

castel d azzano fratelliTragedia a Castel d’Azzano, chi sono i fratelli Ramponi, cosa è andato storto e come si è arrivati alla strage - I funerali dei tre carabinieri morti a Castel D'azzano si terranno venerdì a Padova. Lo riporta tg.la7.it

