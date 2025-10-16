Castel d' Azzano carabinieri uccisi da trauma da schiacciamento | minuto di silenzio nelle scuole in loro ricordo
Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, sarebbero morti a causa del trauma da schiacciamento, in seguito all'esplosione del casolare di via San Martino, a Castel d'Azzano, avvenuta nella notte tra lunedì e martedì. È Ansa a riportare i primissimi riscontri dell'autopsia svolta giovedì. 🔗 Leggi su Veronasera.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il giorno dopo a Castel d'Azzano tra le macerie, un testimone: «Ho visto Dino che scappava, poi scene strazianti» - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione Castel D'Azzano (Verona), il governo delibera i funerali di Stato per i tre carabinieri. Il giorno delle esequie sarà lutto nazionale @ultimoranet - X Vai su X
Castel D'Azzano, esplosione durante lo sgombero di un casolare: morti 3 carabinieri. Tre fratelli arrestati - Il casolare era saturo di gas, esplosione all'apertura della porta. Scrive ansa.it
Castel D'Azzano, polemica dopo le parole di Salis: "Corresponsabilità politica". FI: "Vergogna" - Scoppia la polemica per un post di Ilaria Salis a commento della tragedia nel Veronese, con la morte dei tre carabinieri nell’esplosione del casolare sotto sgombero. Come scrive msn.com
Castel D’Azzano, la killer salvata dai carabinieri feriti. Succube dei fratelli, era pronta ad immolarsi per evitare lo sgombero - CASTEL D’AZZANO (VERONA) Una donna succube dei fratelli, ma anche determinata a risolvere definitivamente la questione. Lo riporta ilmessaggero.it