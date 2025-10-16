Castagne Juve | rispunta la sua candidatura in vista di gennaio? Non passa di moda l’esterno ex Atalanta tutti i dettagli su quanto potrebbe succedere

Castagne Juve: l’esterno ex Atalanta, ora al Fulham, potrebbe tornare di moda a gennaio per rinforzare la fascia destra. Cosa potrebbe succedere. Un’emergenza da tamponare, una soluzione d’esperienza per non farsi trovare impreparati. Il mercato Juve, alle prese con la necessità di rinforzare la fascia destra, valuta diverse opzioni per il mercato di gennaio, e la pista più concreta e funzionale porta a un gradito ritorno in Serie A: Timothy Castagne. L’usato sicuro: un’occasione dalla Premier. Come riportato dal QS, l’ex esterno dell’Atalanta è uno dei tre nomi sul taccuino della dirigenza bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Castagne Juve: rispunta la sua candidatura in vista di gennaio? Non passa di moda l’esterno ex Atalanta, tutti i dettagli su quanto potrebbe succedere

Argomenti simili trattati di recente

med 1 mål och 2 assist." #Juventus #calciomercato #NahuelMolina #Molina #AtleticoMadrid #Castagne #FulhamFC #ArnauMartinez #GironaFC #Vanderson #ASMonaco #JoseAgnelCarmona - X Vai su X

Juve, la situazione a gennaio Così, a gennaio, non è detto che i bianconeri rimangano a guardare. Anzi: la Juventus è convinta intanto di dover terminare l’opera estiva, ricominciando dall’esterno destro - gli ultimi tentativi erano stati Clauss e Castagne, del re - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juventus: casting sulla fascia destra, qual è il grande obiettivo per gennaio! E rispunta una ‘vecchia conoscenza’, le ultimissime notizie - Qual è il grande obiettivo dei bianconeri e rispunta un vecchio nome Un’emergenza che accelera i piani, una priorità chiara per il merc ... Come scrive juventusnews24.com

Castagne, retroscena sulla Juve: "I bianconeri mi volevano, il Fulham ha detto no" - Dal ritiro della nazionale belga, Timothy Castagne, terzino destro classe 1995 noto in Italia per aver indossato la maglia dell'Atalanta, ed adesso in forza al Fulham, svela un retroscena ... Segnala tuttojuve.com

"La Juve mi voleva, ma era l'ultimo giorno e non ho rimpianti": il retroscena dell'ex Atalanta - I tifosi lo ricordano per un gol segnato alla Vecchia Signora in Coppa Italia. Scrive msn.com