Cassazione rigetta ricorso figlia di Totò Riina andrà in carcere | accusata di estorsione

Tg24.sky.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrà in carcere Maria Concetta Riina, figlia del capo dei capi di Cosa nostra Totò Riina, accusata di estorsione aggravata. La Cassazione ha rigettato il ricorso del suo avvocato, Francesco Olivieri, che ha confermato la notizia. Il provvedimento di custodia cautelare non è stato ancora eseguito.  L'indagine coinvolgeva anche il marito della Riina, che è già detenuto per una truffa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

