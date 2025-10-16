Cassazione rigetta il ricorso della difesa la figlia di Totò Riina andrà in carcere
Maria Concetta, la maggiore delle figlie del capomafia, è accusata di estorsione aggravata dalla procura di Firenze. Coinvolto nell'indagine anche il marito, già detenuto per truffa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Scopri altri approfondimenti
La Cassazione rigetta i ricorsi difensivi, e al quinto processo mette la parola fine all’inchiesta a carico di 4 foggiani coinvolti nell’omicidio a scopo di rapina di Francesco Traiano StatoQuotidiano Foggia StatoQuotidiano.it - facebook.com Vai su Facebook
Cassazione rigetta il ricorso della difesa, la figlia di Totò Riina andrà in carcere - Maria Concetta Riina, figlia del capo dei capi di Cosa nostra, Totò Riina, andrà in carcere. Riporta msn.com
Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale - Respinto l'annullamento dell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza ha ammesso Alberto Stasi, in carcere dal 2015 per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007, al regime di semilibertà. Scrive ilmattino.it
Delitto di Garlasco, Alberto Stasi resta in semilibertà: la Cassazione rigetta il ricorso della Procura Generale - La Cassazione ha rigettato il ricorso della Procura Generale presso la corte d'Appello di Milano contro l'ordinanza del 9 aprile ... ilgiorno.it scrive