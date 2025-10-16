Cassazione rigetta il ricorso della difesa la figlia di Totò Riina andrà in carcere

16 ott 2025

Maria Concetta, la maggiore delle figlie del capomafia, è accusata di estorsione aggravata dalla procura di Firenze. Coinvolto nell'indagine anche il marito, già detenuto per truffa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

