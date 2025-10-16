Cassano tuona ancora contro Inzaghi | Buttati 3 scudetti nel cesso! Chi ha voluto Correa? Bisogna dare le colpe a chi davvero le merita

Antonio Cassano torna all'attacco. L'ex fantasista, intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, ha criticato aspramente la gestione del precedente tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi. Secondo Cassano, negli ultimi quattro anni la squadra nerazzurra era la più forte, ma a causa dell'allenatore ha "buttato al cesso" ben tre campionati. Ha invece definito la scelta di puntare su Cristian Chivu "intelligente", pur ricordando che la prima opzione del club era Cesc Fàbregas.

