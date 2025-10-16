Cassano Irpino spende banconote false alla Sagra della Castagna | denunciato 41enne
Movimentata serata alla 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino, dove i Carabinieri della Stazione di Montella hanno fermato e denunciato un 41enne di San Giorgio a Cremano (NA), già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spendere banconote false tra gli stand della manifestazione.L’uomo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Ecco la sintesi della prima serata della 47ª edizione della Sagra della Castagna di Cassano Irpino! Un vero e proprio boom di visitatori ha animato il suggestivo borgo, tra sapori irpini autentici e il valore della nostra gente, sempre pronta ad accogliere con - facebook.com Vai su Facebook