Cassano Irpino spende banconote false alla Sagra della Castagna | denunciato 41enne

Movimentata serata alla 47ª Sagra della Castagna di Cassano Irpino, dove i Carabinieri della Stazione di Montella hanno fermato e denunciato un 41enne di San Giorgio a Cremano (NA), già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a spendere banconote false tra gli stand della manifestazione.L’uomo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

