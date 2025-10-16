Cassano duro | In Italia i giovani non giocano per questo motivo! Mondiale? Secondo finirà così
Inter News 24 Cassano duro contro il calcio italiano e i suoi talenti. L’ex fantasista ha anche commentato il futuro della Nazionale in vista dei play-off Mondiale. Antonio Cassano, ex attaccante e oggi opinionista, è tornato a far discutere con le sue dichiarazioni durante l’ultima puntata di Viva el Fútbol, dove ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano. L’ex giocatore ha espresso opinioni forti sulla condizione dei giovani e sulla passata stagione dell’ Inter, senza risparmiare critiche. SUI GIOVANI ITALIANI – «In Italia i giovani non ci sono, perché altrimenti se sono forti giocano. 🔗 Leggi su Internews24.com
Argomenti simili trattati di recente
? Serafini Difende Leão! Duro attacco ai critici che lo paragonano a Cassano o Balotelli: "Non hanno niente che spartire". Il vero difetto? «Leggerezza, superficialità nelle scelte. Manda fuori di cotenna gli allenatori». #Leao #Milan #Serafini #Ibrahimovic - facebook.com Vai su Facebook
? Serafini Difende Leão! Duro attacco ai critici che lo paragonano a Cassano o Balotelli: "Non hanno niente che spartire". Il vero difetto? «Leggerezza, superficialità nelle scelte». #Leao #Milan #Serafini #Ibrahimovic - X Vai su X
Pallamano, Cassano Magnago e Erice conquistano la Coppa Italia - Sono lombardi e siciliane a conquistare la Coppa Italia 2025 di pallamano nella giornata di ieri (domenica) che ha ... Segnala sport.sky.it
Cassano, medaglia d’oro. L’eroe deportato comandante e “padre” per i giovani carabinieri - Il ministero della Difesa ha conferito la "Medaglia d’Onore" alla memoria del luogotenente Andrea Formiga, comandante della stazione carabinieri di ... Si legge su ilgiorno.it