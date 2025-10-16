Inter News 24 Cassano duro contro il calcio italiano e i suoi talenti. L’ex fantasista ha anche commentato il futuro della Nazionale in vista dei play-off Mondiale. Antonio Cassano, ex attaccante e oggi opinionista, è tornato a far discutere con le sue dichiarazioni durante l’ultima puntata di Viva el Fútbol, dove ha affrontato diversi temi legati al calcio italiano. L’ex giocatore ha espresso opinioni forti sulla condizione dei giovani e sulla passata stagione dell’ Inter, senza risparmiare critiche. SUI GIOVANI ITALIANI – «In Italia i giovani non ci sono, perché altrimenti se sono forti giocano. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano duro: «In Italia i giovani non giocano per questo motivo! Mondiale? Secondo finirà così»