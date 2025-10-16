Cassano attacca | L’Inter in questi quattro anni era la più forte ha vinto uno scudetto | grazie ad Inzaghi abbiamo buttato…

Cassano non ci sta: «Inter? Grazie ad Inzaghi abbiamo buttato tre campionati al cesso». Le sue dichiarazioni Antonio Cassano torna a far discutere. L’ex fantasista, intervenuto durante la trasmissione Viva El Futbol, ha rivolto dure critiche alla gestione di Simone Inzaghi nei suoi anni all’Inter. Secondo Cassano, la squadra nerazzurra era la più forte del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

