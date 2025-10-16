Cassa Depositi e Prestiti Fabio Barchiesi è il nuovo ad di Cdp Equity

Il Cda di Cassa Depositi e Prestiti spa sceglie la linea della continuità e per il ruolo di amministratore delegato di Cdp Equity indica Fabio Barchiesi, attuale direttore investimenti della holding di partecipazioni del gruppo che investe nel capitale delle grandi aziende strategiche. Barchiesi - un Executive Master in Business Administration presso la Luiss Business School e un Executive in Pianificazione, Strategia e Controllo presso l’Università Bocconi – è arrivato in Cdp nel 2021, chiamato dall’amministratore delegato Dario Scannapieco. Una scelta che premia l’andamento positivo della partecipata che ad agosto ha fatto registrare un mark to market, cioè un valore corrente di mercato, pari a 3,8 miliardi, un risultato che segue l’utile record 2024 di Cdp spa, con 3,3 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cassa Depositi e Prestiti, Fabio Barchiesi è il nuovo ad di Cdp Equity

