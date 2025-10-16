Casper Ruud critica i Masters 1000 di due settimane | I tennisti vanno in una direzione l’ATP dall’altra
Casper Ruud è impegnato in questa settimana nell’ATP 250 di Stoccolma, nel quale ha raggiunto comodamente i quarti di finale battendo Marin Cilic. Il norvegese, riconosciuto per essere uno dei tennisti più educati e sportivi del circuito, non ha però digerito la scelta sull’allungamento dei tornei Masters 1000, criticando senza giri di parole la situazione. Con la franchezza che lo contraddistingue, l’ex numero 2 del ranking, si è così espresso sul nuovo format del Masters 1000: “Personalmente, non sono un grande fan dell’estensione della durata di quasi tutti i tornei Masters 1000. Significa stare più tempo lontano da casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
