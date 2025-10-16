Casolare fatto esplodere I tre fratelli accusati di strage La donna salvata dai militari

(Verona) È stato aperto un fascicolo per strage nei confronti dei tre fratelli Ramponi, accusati dell’esplosione martedi scorso del casolare che, a Castel d’Azzano, nel Veronese, ha provocato la morte di tre carabinieri e il ferimento di altri venticinque operatori accorsi per far sgomberare lo stabile. Si tratta dell’ipotesi di reato formalizzata dal procuratore della Repubblica di Verona, Raffaele Tito, a cui si aggiunge anche l’accusa di omicidio premeditato. Gli indagati sono Dino, Franco e Maria Luisa Ramponi. Sono stati loro gli autori della deflagrazione costata la vita ai militari Valerio Daprà, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Marco Piffari, 56 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Casolare fatto esplodere. I tre fratelli accusati di strage. La donna salvata dai militari

Altre letture consigliate

Accusati di aver fatto esplodere il casolare durante uno sfratto: tre militari morti e 25 feriti. Venerdì i funerali a Padova #Nazionale - X Vai su X

CASTEL D’AZZANO | CASOLARE FATTO ESPLODERE, LA STRAGE DEI CARABINIERI: «GESTO FOLLE» – La tragedia di Castel d’Azzano con la morte di tre carabinieri, finiti nella trappola letale di tre fratelli, che hanno fatto esplodere il loro casolare sogget - facebook.com Vai su Facebook

Casolare fatto esplodere. I tre fratelli accusati di strage. La donna salvata dai militari - Soccorsa tra le fiamme, ora è piantonata in ospedale: è in coma farmacologico. quotidiano.net scrive

Chi sono i tre fratelli Ramponi che hanno fatto esplodere il casolare a Castel d’Azzano - Agricoltori e allevatori, i tre fratelli Franco, Dino e Maria Luisa non volevano saperne di lasciare il loro casolare. dire.it scrive

I debiti e i precedenti: chi sono i fratelli Ramponi che hanno fatto saltare in aria il casolare di Castel d’Azzano - Sono i due fratelli e sorella che nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 hanno saturato di gas il loro casolare a Castel d’Azzano, nel Veronese, e, secondo le prime ... Scrive ilfattoquotidiano.it