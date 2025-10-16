Caso sinti fumata ancora nera Nomadi trasferiti in zona bivio Vela | Siamo contrari a questa soluzione
C’è una nuova proposta per il trasferimento dei sinti da piazzale Europa alla zona del bivio Vela. Il sindaco Michele Lissia e gli assessori Francesco Brendolise (servizi sociali) e Alice Moggi (lavori pubblici) l’hanno illustrata martedì in un incontro avuto con i residenti. "Gli attuali residenti del campo andranno ad abitare in parte in alcune abitazioni di edilizia popolare e altri troveranno una autonoma soluzione abitativa – ha detto il primo cittadino –. Le restanti 13 famiglie faranno invece parte di un piccolo insediamento fatto di case mobili nel quartiere su cui insiste la Riso Scotti, in via Saragat su un’area già urbanizzata: questo consentirà di ridurre sensibilmente i costi e i tempi di intervento, evitando consumo di suolo e abbattimenti di alberi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
MilanoPaviaTV - Canale78 Il caso sinti a Pavia approda in consiglio comunale lunedì sera. Maggioranza ed opposizione sono chiamate a discutere e votare la variazione di bilancio al cui interno è previsto lo stanziamento di circa un milione di euro per sposta - facebook.com Vai su Facebook
Caso sinti, fumata ancora nera. Nomadi trasferiti in zona bivio Vela: "Siamo contrari a questa soluzione" - I residenti: non siamo d’accordo, sarebbe il quarto campo in città ... Si legge su ilgiorno.it