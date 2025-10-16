Caso scuole Frassoni azienda AeC assolta
Si chiude definitivamente l’inchiesta ‘Cubetto’, quella sul cosiddetto cemento depotenziato che aveva coinvolto anche le scuole Frassoni di Finale Emilia. Il giudice monocratico di Piacenza ha deciso di prosciogliere l’azienda AeC Costruzioni di Mirandola e di assolverne i vertici con formula piena ‘perché il fatto non sussiste’. A darne notizia sono gli avvocati Cosimo Zaccaria e Francesca Gasparini. L’indagine venne alla luce nel 2016 quando la Procura di Modena dispose perquisizioni a tappeto nei confronti di diverse persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere, frode nelle pubbliche forniture e truffa ai danni della Regione Emilia Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
