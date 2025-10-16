Caso Ronaldo | il Tribunale di Torino ha fissato la data per la decisione finale sul ricorso della Juve In ballo ci sono quasi 20 milioni di euro

Caso Ronaldo: il Tribunale di Torino ha fissato la data per la decisione finale, i dettagli presenti nel bilancio. Una battaglia legale che si trascina da anni e che ora ha una data cerchiata in rosso per il suo epilogo. La Juventus, nel suo fascicolo di bilancio, ha reso noto che la sentenza definitiva sulla causa intentata da Cristiano Ronaldo arriverà il 12 gennaio 2026. Quel giorno, il Tribunale di Torino si pronuncerà sul ricorso presentato dal club bianconero, chiudendo una vicenda complessa legata alla famosa “carta Ronaldo” e alle manovre stipendi. La questione era tornata d’attualità lo scorso 17 aprile, quando il Collegio Arbitrale aveva parzialmente accolto la richiesta del fuoriclasse portoghese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Caso Ronaldo: il Tribunale di Torino ha fissato la data per la decisione finale sul ricorso della Juve. In ballo ci sono quasi 20 milioni di euro

22 settembre 1976, nasce a Rio de Janeiro Ronaldo Luís Nazário de Lima, semplicemente conosciuto come Ronaldo il "Fenomeno", attaccante brasiliano proveniente dal Real Madrid per 7,5 milioni di euro più 500.000 euro di bonus in caso di qualificazione

