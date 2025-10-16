Caso Poggi malore per la madre di Andrea Sempio
Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è stata colta da un malore nel pomeriggio mentre si trovava nella sua abitazione ed è stata ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, con l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Garlaschese che ha trasportato la donna in codice giallo.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
Dal processo Stasi alle nuove indagini su Sempio e Venditti: il caso Poggi tra giustizia, media e memoria. Un racconto di verità e spettacolo. - facebook.com Vai su Facebook
Nuovi sviluppi sul caso di Chiara Poggi. Perquisizioni nelle case dei Sempio. Nel mirino l’ex pm di Pavia Mario Venditti, oggi presidente del Casinò di Campione. - X Vai su X
Garlasco, malore in casa per la madre di Andrea Sempio: si trova in ospedale a Pavia - Daniela Ferrari, 66 anni, è stata ricoverata nel pomeriggio di oggi 16 ottobre al Policlinico San Matteo di Pavia dopo che si è sentita male in casa ... Lo riporta fanpage.it
Caso Poggi, malore per la madre di Andrea Sempio - Daniela Ferrari , 66 anni, madre di Andrea Sempio , il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi , è stata colta da un malore nel pomeriggio mentre si ... Riporta gazzettadelsud.it
Garlasco, malore per la madre di Sempio: portata d'urgenza in ospedale - La donna è stata ricoverata all'ospedale San Matteo di Pavia ma sussiste il massimo riservo sulle sue condizioni, che non sarebbero gravi ... Secondo ilgiornale.it