Daniela Ferrari, 66 anni, madre di Andrea Sempio, il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, è stata colta da un malore nel pomeriggio mentre si trovava nella sua abitazione ed è stata ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, con l’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Garlaschese che ha trasportato la donna in codice giallo.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Caso Poggi, malore per la madre di Andrea Sempio