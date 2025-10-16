Caso Margaret Spada i due medici indagati per omicidio colposo non potranno esercitare per un anno

Divieto dell’ esercizio della professione, per un anno, per i due medici indagati in relazione alla morte di Margaret Spada, la ragazza siracusana di 22 anni deceduta nel 2024 dopo un intervento di rinoplastica in un centro medico di Roma. Il giudice per le indagini preliminari ha disposto che non potranno svolgere attività mediche per 12 mesi Marco Procopio e il figlio Marco Antonio, titolari dell’ambulatorio su cui pende l’accusa di omicidio colposo. Per Marco Procopio la procura di Roma aveva chiesto anche gli arresti domiciliari, richiesta che non è stata accolta dal giudice dopo l’interrogatorio preventivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Margaret Spada, i due medici indagati per omicidio colposo non potranno esercitare per un anno

