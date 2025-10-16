Caso Guarino il processo trasloca a La Spezia | annullati tutti gli atti di Bari
Solofra (Avellino), 16 ottobre 2025 – Il processo a carico di Fernando Guarino, 75 anni, imprenditore originario di Solofra e presunto trafficante internazionale di droga, dovrà essere nuovamente celebrato. Il Tribunale di Bari ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal suo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
