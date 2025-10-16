Caso Garlasco scontro in diretta tra Bruno Vespa e l’avvocato Massimo Lovati a Porta a Porta
Durante l’ultima puntata di Porta a Porta, il clima si è acceso tra Bruno Vespa e l’avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio, uno dei nomi emersi nel lungo e complesso caso di Garlasco. L’avvocato, intervenendo in studio, ha definito la trasmissione “un programma di intrattenimento”, scatenando la dura reazione del conduttore. Vespa reagisce duramente: “Vede qualcuno ballare o aprire pacchi?”. Visibilmente irritato, Bruno Vespa ha replicato con tono fermo: “Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare o aprire pacchi?”. Un commento diretto che ha gelato lo studio per alcuni istanti. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
