Caso Garlasco Lovati | Cacciato da Sempio con Corona ho progetti

(Adnkronos) – L'avvocato Massimo Lovati da Andrea Sempio a Fabrizio Corona? L'avvocato non è più il legale di Andrea Sempio, indagato nel caso legato all'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. "Andrea mi ha telefonato e mi ha esonerato. Io avrei voluto proseguire, ma evidentemente ha altre idee al riguardo e non posso che prenderne atto. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

