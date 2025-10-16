Caso Eni-Nigeria confermata la condanna a 8 mesi per i pm De Pasquale e Spadaro

Fanpage.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata confermata oggi, giovedì 16 ottobre, la condanna di primo grado a otto mesi per rifiuto d'ufficio nei confronti dei due pm di Milano Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro. Secondo l'accusa, i due magistrati non avrebbero depositato atti favorevoli alle difese nel procedimento Eni-Nigeria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

