Caso Almasri | a Montecitorio il nodo Bartolozzi

La maggioranza chiede al presidente della Camera di valutare il conflitto di attribuzione L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Caso Almasri: a Montecitorio il nodo Bartolozzi

Altri contenuti sullo stesso argomento

A una settimana dal voto del Parlamento che ha negato l'autorizzazione a procedere per i ministri #Nordio e #Piantedosi e per il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano sul caso #Almasri, il tema resta aperto. Il Parlamento ha stabilito che il ri - facebook.com Vai su Facebook

Caso Almasri, i capigruppo della destra scrivono al presidente della Camera Lorenzo Fontana: “Valuti di sollevare il conflitto di attribuzione per Bartolozzi” - X Vai su X

Caso Almasri, liberare un torturatore non è reato. La destra regala l’impunità al governo - La Camera nega l’autorizzazione a procedere su Nordio, Piantedosi e Mantovano, indagati per la liberazione del generale. Lo riporta editorialedomani.it

La Camera salva il governo sul caso Almasri: negata l'autorizzazione a procedere sui ministri - La maggioranza fa quadrato e vota compatta a favore di Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano ... today.it scrive

Caso Almasri, la Camera respinge la richiesta di autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano - L'Assemblea di Montecitorio ha accolto con 256 sì, 106 no e un astenuto la richiesta della giunta di negare l'autorizzazione a procedere nei riguardi dei tre esponenti del governo ... Si legge su ilfoglio.it