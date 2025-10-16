Casi in aumento e ospedali pieni il Governo chiude le scuole | Situazione insostenibile

L’epidemia aumenta, gli ospedali si riempiono e il Governo pensa ad una soluzione clamorosa per fermare l’emergenza: chiusura totale delle scuole Ricordate quando, cinque anni fa, le autorità sanitarie e il governo si dimostrarono inermi di fronte alla diffusione della pandemia da Covid-19 ed ordinarono la chiusura delle scuole e di tutte le attività lavorative non considerate prioritarie? A distanza di qualche anno, la situazione si è ripetuta. La diffusione dell’influenza e l’allarme scattato a causa del numero sempre più alto di contagi, ha portato le autorità a diramare un vero e proprio stato d’emergenza. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

