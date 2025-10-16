Casi in aumento e ospedali pieni il Governo chiude le scuole | Situazione insostenibile
L’epidemia aumenta, gli ospedali si riempiono e il Governo pensa ad una soluzione clamorosa per fermare l’emergenza: chiusura totale delle scuole Ricordate quando, cinque anni fa, le autorità sanitarie e il governo si dimostrarono inermi di fronte alla diffusione della pandemia da Covid-19 ed ordinarono la chiusura delle scuole e di tutte le attività lavorative non considerate prioritarie? A distanza di qualche anno, la situazione si è ripetuta. La diffusione dell’influenza e l’allarme scattato a causa del numero sempre più alto di contagi, ha portato le autorità a diramare un vero e proprio stato d’emergenza. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Cronisti minacciati, casi in aumento: 81 nei primi 6 mesi del 2025. I dati del @Viminale Nel mirino sempre più donne. Roma la provincia più 'pericolosa' per i #giornalisti #Fnsi Leggi la news - X Vai su X
Aumento dei casi di truffe telefoniche in Italia: consigli per evitare di cadere nei raggiro e proteggere i propri soldi - facebook.com Vai su Facebook
Covid, superati i 2.000 casi in Italia: si tratta del numero più alto dall'inizio dell'anno - A un aumento così incisivo di casi non corrisponde una proporzionale crescita della pressione negli ospedali. Riporta notizie.it
Casi di morbillo in aumento: allarme globale. Appello pediatri per il vaccino - L’incremento dei casi di morbillo sta diventando un’emergenza sanitaria globale, con numeri in costante crescita sia negli Stati Uniti che in Europa. Lo riporta notizie.tiscali.it
West Nile, casi in aumento: 8 ricoverati in Campania, 2 nuovi contagi nel Lazio. Come difendersi - Sono otto i casi di infezione da virus West Nile, quattro gravi, in rianimazione, negli ospedali Moscati di Aversa e Cotugno di Napoli. Come scrive rainews.it