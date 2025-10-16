Cash or Trash la marcia trionfale di un piccolo capolavoro
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Cash or Trash ) Continua la marcia trionfale di Cash or Trash, piccolo gioiello della programmazione del Nove che sta ottenendo ottimi risultati al punto da superare regolarmente Amadeus che lo segue in palinsesto. In ogni puntata si avvicendano cinque concorrentivenditori che portano un oggetto da cui vogliono separarsi; dopo la valutazione dell’esperto Alessandro Rosa, il venditore lo propone ai “mercanti” Roberta Tagliavini, Giano Del Bufalo, Ada Egidio, Stefano D’Onghia e Federico Bellucci che partono con le offerte: inizia l’asta al termine della quale il miglior offerente si aggiudica il pezzo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
È ormai un volto del nove: direttamente da Cash Or Trash, @roberta_tagliavini celebrata a Che Tempo Che Fa - facebook.com Vai su Facebook
Cash or Trash, dove si trovano i negozi del famoso programma: viaggio tra design, antiquariato e collezionismo - Dai quartieri di Milano fino a Padova, i protagonisti del famoso programma televisivo Cash or Trash aprono le porte dei loro spazi creativi, dove ogni oggetto racconta una storia e il tempo si trasfor ... Come scrive donnaglamour.it
A Cash or Trash Federico porta un ‘oggetto terrificante’ e avvisa: “Mi avete già visto in Romanzo Criminale” - Tra i venditori di Cash or Trash, nella puntata del 14 ottobre, anche un attore professionista già noto al pubblico ... Riporta fanpage.it
Cash or trash, che fine fanno gli oggetti acquistati dai mercanti? La decisione di Roberta Tagliavini - Condotto da Paolo Conticini, racconta le storie che si nascondono dietro a oggetti spesso anche antichi, tra arredamento e antiquariato. Come scrive fanpage.it