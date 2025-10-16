Casertana prove tecniche di Siracusa | cinque reti al Castelvolturno

Tempo di lettura: 2 minuti Nel consueto test settimanale al Pinto, la Casertana ha vinto contro il Castelvolturno per 5-0: la squadra avversaria, compagine di eccellenza, è stata sparring partner nella preparazione settimanale in vista della gara interna contro il Siracusa. I siciliani, neo promossi dalla serie D, sono fanalino di coda del girone centromeridionale: hanno vinto una sola volta, nella sfida interna contro il Potenza. La partita si giocherà domenica 19 alle ore 12.30, al Pinto. Si attende disposizione da parte del gos a proposito della presenza dei tifosi del Siracusa in Campania. La squadra di Coppitelli è andata a segno grazie a Vano, Bentivegna ed a Capasso, che realizza una tripletta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

