Case e ospedali di comunità la Regione Abruzzo | Non c’è alcun ritardo nella realizzazione

“Non c’è alcun ritardo, da parte della Regione Abruzzo e delle Asl, nella realizzazione delle case e degli ospedali di comunità: al momento tutti gli obiettivi stabiliti dal cronoprogramma Pnrr sono stati raggiunti e centrati” a ribadirlo è il Dipartimento Sanità, puntualizzando i dati diffusi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altre letture consigliate

Il piano del governo per la Striscia. Ospedali, scuole, case, università. E militari solo per l'addestramento - X Vai su X

La Regione Abruzzo smentisce i presunti ritardi segnalati dalla Cgil: tutti gli obiettivi del Pnrr Sanità per Case e Ospedali di Comunità sono stati raggiunti #Caseeospedalidicomunità #pnrr #sanità - facebook.com Vai su Facebook

Assistenza territoriale al palo. La storia incompiuta delle Case della Salute: a 14 anni dalla legge in oltre il 30% delle Regioni non ci sono. Pochi anche gli ospedali di ... - A rivelarlo un dossier del Servizio studi della Camera che ha fatto una mappatura della situazione nelle 21 regioni. Si legge su quotidianosanita.it

Case e Ospedali di comunità, i numeri del flop italiano. Lombardia sopra la media nazionale - ­La pandemia ha messo a nudo il nervo scoperto dell’assenza della sanità territoriale e in questi ultimi anni non si è fatto altro che discutere su come correggere il tiro ed implementarla. Segnala milano.corriere.it

Case e Ospedali di comunità: Pnrr Sanità, il poker è servito. Saltamartini: «Le altre 34 strutture? Le finiamo entro giugno 2026» - ANCONA «Il target del 30 giugno 2026 è inderogabile e tutte le opere saranno concluse per quella data». Segnala corriereadriatico.it