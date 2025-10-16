Il mercato immobiliare residenziale in Umbria ha registrato nel primo semestre 2025 un aumento delle compravendite del +14,8%, un dato che posiziona la regione al quindicesimo posto per numerosità ma che assume una prospettiva diversa se si rapportano le compravendite con la popolazione maggiorenne residente. Secondo l’analisi di Abitare Co., infatti (società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata in nuove costruzioni) la regione passa all’ottavo posto con 74 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni. Anche a livello territoriale, con il più alto numero di compravendite nei primi sei mesi dell’anno rispetto agli abitanti la classifica cambia radicalmente, con Terni che registra 85 compravendite ogni 10mila residenti maggiorenni, che diventa di poco la città più vivace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Case, affari in aumento . Umbria ai vertici nazionali