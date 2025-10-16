Casartigiani Taranto |  Solidarietà ai lavoratori e richiesta di risposte sul futuro dell’Ex-Ilva

Tarantini Time Quotidiano Casartigiani Taranto esprime piena solidarietà ai lavoratori ex Ilva, in manifestazione in queste ore. Nei giorni scorsi, ha ricevuto dalle organizzazioni sindacali confederali una richiesta di sostegno allo sciopero che si sta tenendo in tutti i siti ex Ilva per il silenzio del Governo sul futuro dello stabilimento. L’associazione datoriale delle aziende artigiane, molte delle quali appartengono anche all’indotto, ribadisce la necessità di una convocazione urgente, da parte delle forze di Governo, di tutte le parti coinvolte per sciogliere i nodi tanno paralizzando il futuro produttivo della città e creando incertezza tra imprese e lavoratori. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

