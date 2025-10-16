Casapulla riqualificazione e riammagliamento di diverse arterie cittadine | 3 milioni dalla Regione

Tempo di lettura: 2 minuti Un nuovo, importante risultato per il Comune di Casapulla. Con il Decreto Dirigenziale n. 12 del 9 ottobre 2025, la Regione Campania ha assegnato al nostro Comune un finanziamento di 3 milioni di euro destinato alla messa in sicurezza, riqualificazione e riammagliamento logistico di diverse arterie cittadine. Gli interventi interesseranno alcune tra le strade più importanti del territorio: Via Domenico Sbarra, Via San Giovanni, Via Circumvallazione, Viale del Silenzio e Via Caduti di Nassiriya. Si tratta di lavori attesi da tempo, che miglioreranno la sicurezza, la qualità della vita e il decoro urbano, restituendo piena funzionalità alla viabilità cittadina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

