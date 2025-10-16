Casalpusterlengo variante sulla via Emilia | il sindaco scrive ad Anas

Casalpusterlengo (Lodi), 16 ottobre 2025 – Dopo il violento scontro tra un’auto e un camion avvenuto il 15 ottobre lungo la variante alla via Emilia, il sindaco Elia Delmiglio ha preso carta e penna per chiedere ad Anas un cambio di passo. Una lettera dai toni fermi ma costruttivi, inviata il 16 ottobre alla direzione della società, mette nero su bianco le preoccupazioni del Comune per lo stato dei lavori sulla Statale 9 e per la sicurezza di chi la percorre ogni giorno. Nodo-traffico irrisolto, auto incolonnate: quasi 11 minuti per percorrere un km “Non possiamo attendere che si verifichino altri incidenti per intervenire – scrive Delmiglio –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, variante sulla via Emilia: il sindaco scrive ad Anas

