Casalnuovo | nuovo Sold Out per Giovanni Nappi e per il Parco delle Chiocciole con la terza edizione di Zuccando

Da Venerdì 24 ottobre alle ore 8.30 e proseguirà fino a venerdì 31 ottobre per i bambini delle scuole al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli. Nel pomeriggio del 31 ottobre e nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 10.00 alle 14.00, l’appuntamento sarà invece dedicato a tutti i prenotati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

In vendita a Tavernanova – Casalnuovo di Napoli Via Nazionale delle Puglie Ampio appartamento di 105 mq al 1° piano, in piccolo condominio: ? Cucina abitabile ? Salone doppio ? 2 camere ? 2 ba - facebook.com Vai su Facebook

Casalnuovo, sold out per il Parco delle Chiocciole con Zuccando - Sta facendo registrare un vero e proprio boom di prenotazioni la terza edizione di "Zuccando", il laboratorio cofinanziato grazie ai fondi PNRR e che rientra tra le attività ... ilmattino.it scrive

Marracash fa doppio sold out a Milano e annuncia una terza data: calendario e biglietti - Dopo la conclusione del Marra Stadi25, il tour che ha visto il rapper milanese in giro per i grandi palchi d'Italia, compreso San Siro, Fabio Rizzo ha annunciat ... Lo riporta milanotoday.it