Casalnuovo | nuovo Sold Out per Giovanni Nappi e per il Parco delle Chiocciole con la terza edizione di Zuccando

Napolitoday.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Venerdì 24 ottobre alle ore 8.30 e proseguirà fino a venerdì 31 ottobre per i bambini delle scuole al Parco delle Chiocciole di Casalnuovo di Napoli. Nel pomeriggio del 31 ottobre e nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 10.00 alle 14.00, l’appuntamento sarà invece dedicato a tutti i prenotati. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

