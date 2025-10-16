Casal di Principe spaccio di sostanze stupefacenti | arrestato 48enne

Tempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della mattinata odierna, in Casal di Principe (CE), i militari della locale Stazione Carabinieri, a seguito di un servizio di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 48enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo, fermato mentre era alla guida di una Volkswagen Polo, è stato sottoposto a perquisizione personale e veicolare, nel corso della quale è stato trovato in possesso di 80 grammi di crack, suddivisi in quattro dosi, occultati all’interno della tasca dei pantaloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casal di Principe, spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 48enne

