Casal di Principe crack nascosto nei pantaloni e dosi nel bicchiere | 48enne bloccato dai Carabinieri
Un 48enne è stato arrestato a Casal di Principe per detenzione ai fini di spaccio di crack. Sequestrati droga, denaro e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Casal di Principe, 80 grammi di crack in tasca: arrestato 48enne - Fermato alla guida di una Volkswagen Polo con 80 grammi di crack suddivisi in quattro dosi nella tasca dei pantaloni: così un ... Si legge su pupia.tv
