Casal di Principe crack nascosto nei pantaloni e dosi nel bicchiere | 48enne bloccato dai Carabinieri

Notizie.virgilio.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 48enne è stato arrestato a Casal di Principe per detenzione ai fini di spaccio di crack. Sequestrati droga, denaro e materiale per il confezionamento. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

casal di principe crack nascosto nei pantaloni e dosi nel bicchiere 48enne bloccato dai carabinieri

© Notizie.virgilio.it - Casal di Principe, crack nascosto nei pantaloni e dosi nel bicchiere: 48enne bloccato dai Carabinieri

Argomenti simili trattati di recente

casal principe crack nascostoCasal di Principe, 80 grammi di crack in tasca: arrestato 48enne - Fermato alla guida di una Volkswagen Polo con 80 grammi di crack suddivisi in quattro dosi nella tasca dei pantaloni: così un ... Si legge su pupia.tv

casal principe crack nascostoLA FOTO. Droga a CASAL DI PRINCIPE, arrestato 48enne. Trovati in casa sua crack e soldi - CASAL DI PRINCIPE – I carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 48enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso in flagranza mentre deteneva crack destinato allo spaccio. Da casertace.net

CASAL DI PRINCIPE - Trovato con la droga in casa e nell’auto, arrestato 48enne - 10:43:02 Nel corso della mattinata odierna, in Casal di Principe (CE), i militari della locale Stazione Carabinieri, a seguito di un servizio di polizia giudiziaria, hanno tratto in arresto in flagran ... Si legge su casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Casal Principe Crack Nascosto