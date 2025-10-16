Casa requisizioni penali censimenti Giustizia abitativa? No solo il nuovo nome dell’assedio rosso alla proprietà
Scrivono “giustizia abitativa” ma per la sinistra si legge esproprio proletario coatto, riletto e tradotto – con la tempistica sbagliata a ridosso del lancio da parte del governo di un mastodontico piano casa – all’insegna del vecchio, e sempre caro vessillo ideologico della lotta di classe, aggiornato alla politica militante di una indefessa madrina delle occupazioni come Ilaria Salis. E anche la definizione per quest’ultimo assalto rosso alla proprietà immobiliare lo testimonia: “Piano nazionale perla giustizia abitativa”, che poi è il titolo sotto cui Pd, Avs e M5S al seguito, hanno presentato ieri in Aula a Montecitorio il loro progetto, sponsorizzato dai deputati Marco Furfaro (il testimonial del Nazareno), Marco Grimaldi e Agostino Santillo, sotto l’egida dell’ Unione Inquilini. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
