Casa non abitabile? L' Imu va pagata lo stesso cosa dice la Cassazione
Con la sentenza 270172025, la Corte di Cassazione ha stabilito in via definitiva che l' Imu va versata anche in caso di possesso di immobili non abitabili né vendibili in quanto privi di agibilità, destinati alla demolizione oppure addirittura abusivi. La decisione della Suprema Corte costituirà in tal senso un importante precedente da tenere in considerazione in situazioni del genere, e chiarisce che l'obbligo di versare l'imposta per il contribuente sussiste qualora un edificio soggetto al pagamento della stessa esista ancora fisicamente, a prescindere dal fatto che esso risulti effettivamente abitabile per le sue condizioni strutturali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
