Cantieri Pnrr all’ex Serbelloni oggi Casa della Comunità, traguardo confermato: fine lavori entro il 31 marzo, collaudi e ultimi accreditamenti entro fine anno. Le date erano già state comunicate a suo tempo, sono state ribadite in consiglio comunale, a seguito di una interrogazione. I prossimi mesi, "a incastri" e con tempi dettati dal proseguire delle opere, saranno di "rientro alla base" di tutti i servizi traslocati, causa cantieri, in altre strutture di Asst o in locali (come è stato a Gorgonzola, che ha ceduto in comodato gli spazi della palazzina in piazza Giovanni XXIII) messi a disposizione dai Comuni: "Ma nessuna attività si è mai fermata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa della Comunità, è scontro: "Ora pretendiamo chiarezza"