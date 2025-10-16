Il mondo si piegherà attorno all’Intelligenza artificiale, proprio come un buco nero attrae e piega tutto attorno a sé”. A scriverlo sul suo profilo X è il co-fondatore nonché responsabile politico di Anthropic, Jack Clark. Lo ha scritto nella didascalia che accompagna uno suo breve saggio, che riassume con due grafici: da una parte il “continuo progresso nelle capacità economicamente utili come la codifica”, dall’altra “la continua comparsa di comportamenti strani negli stessi sistemi di IA, che sembrano rendersi conto di essere sottoposti a test”. In altre parole, Clark vuole mettere in evidenza i rischi dell’IA su cui troppe persone chiudono gli occhi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Casa Bianca e Anthropic ai ferri corti. Colpa dell’approccio sull’IA