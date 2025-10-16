La Carta docente 2025 è al momento bloccata. A metà ottobre, la piattaforma ministeriale risulta ancora inaccessibile, impedendo di fatto agli insegnanti di utilizzare i fondi per l'aggiornamento professionale. La FLC CGIL ha sollevato forti preoccupazioni riguardo a questo stallo, che potrebbe nascondere una revisione al ribasso dell'importo del bonus annuale.Piattaforma inattiva e dubbi sul valore del bonusIl portale gestito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) è fermo, bloccando ogni operazione. I docenti non possono quindi né spendere le somme residue degli anni precedenti, né accedere al nuovo accredito. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Carta docente 2025: bloccata e a rischio, l'allarme FLC CGIL