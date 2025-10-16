Le ripartenze dopo la pausa sono sempre insidiose. Lo sa bene la Carrarese che sabato andrà a far visita ad un Pescara invischiato in pieno nella lotta per non retrocedere. Allo stadio Adriatico gli apuani troveranno un ambiente caldo ed un Delfino voglioso di riscatto dopo la batosta di Marassi. In casa gli abruzzesi stanno dando il meglio di sé ed è lì che hanno ottenuto tutti i punti conquistati sinora. In generale, però, quella biancazzurra è una squadra che non sta convincendo in questo avvio di campionato. Anche tra le mura amiche, a parte la roboante affermazione sull’Empoli, il Pescara ha sempre dovuto rincorrere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Oliana mette nel mirino il Pescara: "Ci attende una sfida difficile su più aspetti"