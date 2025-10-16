Carpi senza Rossini c’è Lombardi

Ilrestodelcarlino.it | 16 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello di lunedì sera sarà il primo Carpi stagionale senza Matteo Rossini. Il difensore nato in città è stato fermato dal Giudice per aver ricevuto la quinta ammonizione nelle prime 9 giornate (4 subite nelle ultime 4 sfide.) e dovrà guardare dalla tribuna la sfida con l’ Ascoli. Rossini fin qui è stato uno degli "intoccabili" biancorossi, l’unico giocatore di movimento ad aver giocato tutti i 900’ minuti (più recuperi vari) della stagione fra campionato e coppa, in compagnia del guardiano Sorzi. Le 10 gare di fila diventano 14 perché Rossini era stato titolare anche nel finale di stagione scorso, sempre senza essere mai sostituito, nelle ultime 4 sfide con Ternana, Legnago, Torres e Sestri Levante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

carpi senza rossini c8217232 lombardi

© Ilrestodelcarlino.it - Carpi senza Rossini, c’è Lombardi

Leggi anche questi approfondimenti

carpi senza rossini c8217232Carpi senza Rossini, c’è Lombardi - Il difensore nato in città è stato fermato dal Giudice per aver ricevuto la quinta ammonizione nelle prime 9 giornate (4 subi ... ilrestodelcarlino.it scrive

Carpi, Rossini rinnova. Il difensore prolunga il contratto per la stagione 2024-25 - È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Carpi fa di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del rapporto con Matteo Rossini. Da m.tuttomercatoweb.com

carpi senza rossini c8217232Serie C. A decidere sono Rossini e Casarini. È un Carpi... ’made in Carpi’ - CARPI Il Carpi ’made in Carpi’ è diventato sinonimo di garanzia. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carpi Senza Rossini C8217232