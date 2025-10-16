Quello di lunedì sera sarà il primo Carpi stagionale senza Matteo Rossini. Il difensore nato in città è stato fermato dal Giudice per aver ricevuto la quinta ammonizione nelle prime 9 giornate (4 subite nelle ultime 4 sfide.) e dovrà guardare dalla tribuna la sfida con l’ Ascoli. Rossini fin qui è stato uno degli "intoccabili" biancorossi, l’unico giocatore di movimento ad aver giocato tutti i 900’ minuti (più recuperi vari) della stagione fra campionato e coppa, in compagnia del guardiano Sorzi. Le 10 gare di fila diventano 14 perché Rossini era stato titolare anche nel finale di stagione scorso, sempre senza essere mai sostituito, nelle ultime 4 sfide con Ternana, Legnago, Torres e Sestri Levante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carpi senza Rossini, c’è Lombardi